إيهاب توفيق يتألق بحفل جماهيري في العاصمة الإدارية.. وأعمال جديدة قريبًا

أحيا النجم إيهاب توفيق حفلا غنائيا ضخما بحديقة فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور جماهيري من الشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

حضر إيهاب توفيق بصحبة مدير أعماله ومنسق حفلاته تامر عبد المنعم وقدم عدد كبير من أغانيه الرومانسية المميزة منها «سحراني، يا أحلى منهم، مراسيل، داني، الله عليك يا سيدي، تترجى فيا، وأنت اختياري» وغيرها، مما قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

أعمال جديدة

على جانب آخر يستعد إيهاب توفيق لإطلاق عدد من أعماله الغنائية الجديدة التي تعد نقله في مشواره الفني مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والتي يتكتم الكشف عنها حتى خروجها للنور خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية باشا

وطرح مؤخرا إيهاب توفيق أغنية باشا والتي تعاون فيها مع الشاعر محمد شكري وهى من ألحان بينو وتوزيع منسي وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وذلك بالتعاون مع المخرج عادل سرحان.

وتقول كلمات الأغنية:

باشا باشا أحلى باشا في عيني

أنت باشا قلبي وعيني

نظرة بلِّ ريقي راضيني

مشي الأمور

باشا قرب خدني تحت جناحك

قولي أنت إيه مفتاحك

قلبي اتنسى على بابك

بطل غرور