حسن أبو الروس يقرر اعتزال الفن في مسلسل «ريفو» (صور)

يشارك الفنان حسن أبو الروس في أجدد بطولاته الدرامية عبر المسلسل الدرامي الغنائي «ريفو»، الذي يعرض حاليًا على منصة Watch it.

ولفت أبو الروس أنظار المشاهدين عبر أدائه التمثيلي غير المألوف في أعماله الدرامية عبر تجسيده لشخصيتين، خلال أحداث المسلسل، الذي يحكي قصة فرقة غنائية تسمى «ريفو» حققت شهرة واسعة في التسعينيات حتى اختفت في ظروف غامضة عقب تفكك أعضائها الخمسة.

شخصية حسن في مسلسل ريفو

ويجسد حسن شخصية «أباظا»، وهو عازف جيتار في فرقة ريفو، شارك معها في شهرتها وبداياتها وناجحات حفلاتها حتى تنطفئ شمعة الشهرة فجأة بموت أحد أعضائها ليتفرق الباند ويأخذ كل منهم طريقه في الحياة، ليقرر «أباظا» اعتزال الفن والموسيقى، والتوبة ويتحول تدريجيًا إلى شيخ تائب ومؤذن للفجر يوميًا في المسجد المقارب لمنزله.

وأثار حسن أبو الروس انتباه الجمهور بتمكنه من تفاصيل شخصية «أباظا» عازف الجيتار حيث عكف حسن على أخذ دروس خاصة لتعلم عزف الجيتار، لمدة 3 أشهر قبل بدء تصوير المسلسل، كما استعان بدروس خاصة من شيخ أزهري؛ ليتمكن من إتقان أداء الأذان في مشهد خاص، خلال أحداث المسلسل يؤذن خلاله لصلاة الفجر.

ويعد «ريفو» أجدد بطولات حسن أبو الروس الدرامية بعد مشاركته في مسلسل «توبة» مع النجم عمرو سعد في الموسم الرمضاني المنصرم، ويجمع «ريفو» في بطولته كل من أمير عيد وتامر هاشم من فرقة كايروكي بجانب ركين سعد وصدقي صخر ومينا النجار وملك الحسيني، والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل.

آخر أعمال حسن أبو الروس

ومن ناحية أخرى، انشغل حسن أبو الروس مؤخرًا في تصوير أجدد كلياته الغنائية في لبنان تزامًا مع إحيائه أولى حفلاته الجماهيرية في بيروت، والمقرر ظهوره للنور خلال موسم الصيف الحالي، وتعقب الأغنية أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت أغنية أبو الروس الشهيرة «فلتت مني»، التي جمعته مع النجمة دينا الشربيني.

حسن أبو الروس بدأ مشواره الغنائي قبل دخوله عالم التمثيل، وتعمق في دراسة الدراما والموسيقى رغم بعدهما عن مجال دراسته الأصلي للهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية، وقرر التعمق فيهما بدراسة التمثيل في إحدى جامعات كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وقدم العديد من العروض المسرحية في عدة مهرجانات عالمية من بينها مهرجان افينيو في فرنسا.