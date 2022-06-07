مصادر: اتجاه لاستقرار وتثبيت الحد الأدنى للقبول للجامعات الخاصة وفقا للعام الماضي

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك اتجاه من قبل المجلس لتثبيت الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة العام الدراسي الجديد، ليكون مثل العام الماضي وذلك للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة 2021-2022، خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر إلى أنه من الوارد أن يتم تغيير الحدود الدنيا وفقا لما يتبين من شرائح نتائج الثانوية العامة، مشيرة إلى أن هناك عدد من المقترحات أيضا سيجرى مناقشتها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة المقرر عقده غدا بجامعة المستقبل بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وكذلك رؤساء الجامعات الخاصة، وبمشاركة الدكتور محمد حلمي الغر امين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

ضوابط الأعلى للجامعات

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك مقترحات من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب للجامعات الخاصة بشأن إلغاء التنسيق الداخلي للجامعات الخاصة والاكتفاء بالحدود الدنيا للقبول التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات وأن يكون القبول بالأولوية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تنسيق القبول مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكدت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن الجامعات الخاصة مستعدة لتنسيق القبول 2022، لافتة إلى أن هناك عدد من البرامج الدراسية الجديدة والكليات سيتم اتاحتها امام الطلاب بالتنسيق المقبل تتماشي مع استراتيجية الدولة المصرية وبما يسهم في إخراج كوادر متميزة تتماشي مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا وتعظيم هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.