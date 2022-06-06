الجامعات الأهلية تكشف الإجراءات الخاصة بتنسيق القبول 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، عددًا من الإجراءات الخاصة والمتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات الأهلية 2022، خاصة بعد فتح باب التقدم لإجراء اختبارات القبول للالتحاق للعام الجامعي المقبل 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وجاءت الإرشادات الخاصة بقواعد تنسيق القبول بـ الجامعات الأهلية كالآتي:

- الرسوم المطلوبة سيتمّ حسابها على حسب عدد القطاعات العامة التي سيتقدم إليها حيث يعقد اختبار معرفي منفصل لكل قطاع والمتمثلة في الآتي :

* القطاع الطبي ويشمل مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

*القطاع الهندسي ويشمل مجالات الهندسة والعمارة والحاسبات.

* قطاع العلوم الأساسية ويشمل مجالات العلوم الأساسية والصحة العامة والعلوم الصحية والزراعات,

*قطاع العلوم الإنسانية ويشمل العلوم الإداراية والقانون واللغويات والسياحة والإعلام.

* قطاع الفنون يشمل قطاع الفنون والتصميم الداخلي وفنون الملابس والمنسوجات والموضة

- رسم الامتحانات مرتبطة بعدد من القطاعات وليس عدد من الرغبات.

اشتراطات اختبارات القبول بالجامعات الأهلية 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنَّه حال «كانت كل رغبات الطالب في القطاع الطبي على سبيل المثال فسيتمّ اختباره اختبارًا واحدًا، وفي حال شمول رغبات الطلاب اختيارات في القطاع الطبي و قطاع العلوم الأساسية فسيتم اختباره اختبارين معرفيين».

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الاختبارات سيتمّ تنفيذها إلكترونيا سواء بالحضور للاماكن و المقار المخصصة للامتحانات أو من خلال جهاز الحاسب الشخصي للطالب في المنزل، مؤكّدة أنَّه حال ضبط أي حالة غش عن طريق المراقبين عن بعد أو عن طريق الذكاء الاصطناعي يتمّ فوراً حرمان الطالب من التقدم وغير قابل طعن الطالب على القرار.