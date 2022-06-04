الأربعاء.. «الجامعات الخاصة» يناقش مقترحات الحد الأدنى للقبول بالكليات 2022

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري للمجلس والمقرر عقده بجامعة المستقبل، بمشاركة وحضور رؤساء الجامعات المختلفة والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بقواعد تنسيق القبول بالكليات 2022، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وكذلك التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للتيرم الثاني.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها متابعة ملف التنسيق 2022 والاستعداد له وكذلك المقترحات بشأن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة وكذلك البت في المقترحات بشأن إرجاء العمل بالتنسيق الإلكتروني وإتاحة التقديم للطلاب مباشرة للجامعات الخاصة وإلغاء التنسيق الداخلي بالجامعات وأن يكون القبول بالأولوية، لافتة إلى أن المجلس من المقرر أن يشدد على سرعة إظهار نتائج امتحانات التيرم الثاني خاصة للمراحل النهائية، والتأكيد على الالتزام بالقواعد والقرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وأكدت المصادر بالجامعات الخاصة على انتظام العمل بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على إجراءات كورونا، وعدم رصد أية مشكلات بشأنها حتى الآن، منوهة بأنه جرى التوسع من الاختبارات الإلكترونية والموضوعية بما يتماشى مع التحول الرقمي للجامعات المصرية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية، والاهتمام بمتابعة المشكلات وحلها إن وجدت خلال فترة الامتحانات.