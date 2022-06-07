برلماني: الناتو الخاسر الأول من طول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال الدكتور عبدالله مدكور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن روسيا حققت مكاسب على أرض الواقع وسيطرت على شرق أوكرانيا وهذا ما يطمح إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال العملية العسكرية التي بدأها على أوكرانيا نهاية فبراير الماضي.

الغرب صعد ضد روسيا وأضر أوكرانيا

وأضاف «مدكور» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسية»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن الرئيس بوتين طالب بالاعتراف بالقرم وعدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو من أجل حماية الأمن القومي لدولته التي تعرضت لخطر من وجهة نظره؛ لذا قام بالتصعيد ضد جارته أوكرانيا، موضحا أنه حصل على الضمانات المختلفة، مشيرا إلى أن التصعيد حدث من الغرب ولن يؤدي إلى حلول حيث تحولت لحرب استنزاف تتضرر منها أوكرانيا أولا ثم الاقتصاد العالمي مع وجود أزمات غذاء في العالم وتأثر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

مصر تعتمد على الغاز لتحقيق انتعاشة في أفريقيا

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ارتفاع الأسعار حدث في العالم كله، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على الغاز من أجل تحقيق انتعاشة وسط اعتماد أوروبي متوقع في أفريقيا، وهناك حديث عن إحياء خط غاز إفريقي يشمل دول الجزائر ومصر ونيجيريا، مؤكدا أن طول فترة الحرب الخاسر الأول فيها الناتو لأن روسيا تحارب للدفاع عن أمنها القومي.