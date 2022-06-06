النقد الدولي: الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والطاقة

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الحرب في أوكرانيا ستدفع إلى فترة مشحونة من إعادة التنظيم الجيوسياسي، واضطراب الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي والطاقة، والأسواق المالية الأكثر تقلبًا، يمكن أن تهز هذه الصدمات الاستقرار الاجتماعي والسياسي في بعض البلدان بينما تضعف قدرة العالم ككل على مواجهة أهم تحدياته طويلة الأجل المتمثلة في تغير المناخ.

يصف بيير أوليفييه جورنشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، تحولًا جيوسياسيًا مفاجئًا يكشف عن خطوط الصدع الأساسية المخفية، ويحذر من تجزئة العالم إلى «تكتلات اقتصادية متميزة ذات أيديولوجيات مختلفة وأنظمة سياسية ومعايير تقنية وأنظمة دفع وتجارية عبر الحدود وعملات احتياطية».

وتابع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: «وفقًا لذلك، في قضية التمويل والتنمية هذه، نجتمع مع قادة الفكر المحترمين لمساعدتنا على فهم هذه الاتجاهات، كل ذلك وسط تباطؤ التعافي العالمي، وارتفاع التضخم، وتراجع العولمة، وتقلص مساحة صنع السياسات، وكيف يمكننا الاستجابة بشكل أفضل».

سلاح للحرب الاقتصادية

واشار إلى أن الحرب تشكل أكثر المخاطر المباشرة، ويرى نيكولاس مولدر بأن العقوبات المفروضة على روسيا لها عواقب غير مسبوقة يجب أن تدفع إلى إعادة التفكير في استخدامها كسلاح للحرب الاقتصادية.

يرى مساهمون آخرون أن أسعار الطاقة المرتفعة بسبب الحرب هي فرصة لتحفيز الانتقال إلى الطاقة الخضراء وبينما يتوقع البعض أن المنافسة الجيوسياسية والتقنيات الجديدة ستنهي هيمنة الدولار على التمويل الدولي، بينمتا يرى إسوار براساد الأستاذ الأول في سياسة التجارة الدولية في جامعة كورنيل أن الدولار سيصبح أكثر رسوخًا باعتباره العملة العالمية المفضلة.

ويقول ثارمان شانموجاراتنام من سنغافورة، إن العالم الأكثر تجزئة يجعل الاستثمار الأكبر في المنافع العامة العالمية أكثر إلحاحًا، وهو جهد سيتطلب تعاونًا غير مسبوق بين القطاعين العام والخاص وتعددًا أقوى وأكثر فاعلية.

هناك أمل

كما تذكرنا المؤرخة باتريشيا كلافين، أنه يمكن للأوقات المضطربة أن تنشط الجهات الفاعلة والأفكار التي يمكن أن تؤدي إلى أنماط جديدة وأفضل من التعاون، الأولوية الغالبة، ويشرح شانموجاراتنام: «هي استيعاب عالم متعدد الأقطاب دون أن يصبح أكثر استقطابًا».