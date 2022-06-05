وسائل إعلام: اليونان تنقل شحنة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا

أفاد موقع العربية في نبأ عاجل منذ قليل، نقلاً عن موقع «برو نيوز» اليوناني، بأن الحكومة اليونانية على وشك نقل كمية كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت أنها ستقدم دعم عسكري إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وهو الأمر الذي اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده سترسل شحنة من الأسلحة المتطورة وعالية الدقة إلى أوكرانيا في محاولة لفرض نوع من التوازن العسكري بين الطرفين، بحسب مقال منشور للرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي في مجلة « نيويورك تايمز» الأمريكية.