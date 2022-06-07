تفاصيل إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم في سوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا، جنوب سوهاج، حادث تصادم، أمس الإثنين، بين سيارتين ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي ووجود مصابين.

حادث تصادم بين سيارتين على الطريق سوهاج -جرجا الزراعي

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقي، رئيس فرع بحث الجنوب، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق سوهاج-جرجا الزراعي، بناحية قرية المساعيد، وإصابة «عبد الرحمن.أ.أ»، 30 عامًا، بكسر مضاعف بالساق اليسرى، و«نورهان.ج »، 19 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى و«صابرين .ح.ع»، 19 عاما، بسحجات وكدمات بالظهر والبطن، و«إيمان.م.ع»، 19 عاما، بإشتباه ما بعد الارتجاج، و«حمام.ج.ج»، 38 عامًا، بجرح قطعى بالجبهة و«مينا.ر. خ»، 34 عاما، بجرح قطعى بفروة الرأس، وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي ومصابين إلى مستشفى جرجا العام لتلقى العلاج العلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق.

وتم تحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.