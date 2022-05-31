تأجيل قضية قطاري سوهاج إلى جلسة 28 يونية للنطق بالحكم

أجلت محكمة جنايات سوهاج قضية قطاري طهطا، إلى جلسة 28 يونيه للنطق بالحكم بالدائرة التاسعة، بعد أن استمعت اليوم المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الثمانية بحادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، والمعروفة إعلاميا بـ«حادث قطاري طهطا».

وتنظر محكمة جنايات سوهاج حادثة قطاري طهطا، المحالة من محكمة استئناف أسيوط للنظر والحكم بالدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج، المكونة من المستشار محمد عبدالحافظ ووليد سيد أمير وناجح عبدالحميد محمد وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

نص الاتهامات

ووجهت النيابة العامة بسوهاج نص الاتهامات بقضية قطاري طهطا خلال جلستها في يوم 26 مارس الماضي لعام 2022، إذ وجهت النيابة العامة لثمانية متهمين هم: «أبو الحجاج، ص» مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، و«جمال ،م» قائد قاطرات، و«محمد،ع» مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، و«عمرو،ع» قائد القطار المميز رقم 157، و«محمد، خ»، مشرف قطار المميز رقم 157 و«السيد، ص»، مساعد مشرف القطار رقم 157، و«سامي، ج»، ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، و«كرم، ي» مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط، بأنهم تسببوا بخطأ في موت 21 شخصا بمحافظوة سوهاج وكان ذلك ناتجًا عن اهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح واخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم .وأدى خطئهم إلى إلحاق الضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم في أداء وظيفتهم واخلالهم بواجباتها مع اهمالهم في استخدام مال من الأموال العامة المعهودة بها إليهم مما نتج عنه اصطدام القطار الاسباني رقم 2022 بالقطار المميز رقم 157 وضرر ماليًا.