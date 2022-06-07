سامي عبد العزيز: دعوة السيسي للحوار الوطني من أكبر الإنجازات خلال العام الحالي

كشف الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، والخبير الإعلامي، آخر الاستعدادات للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكر أن كلمة حوار مختلفة تمامًا عن مصطلح «مؤتمر»، حيث إن المؤتمر يكون له إطار زمني محدد، وعدد معين من الجلسات موزعة سابقًا ومتفق عليها، وهذا عكس الحوار، إذ أن مصطلح الحوار بطبيعته الاستمرارية، والفترة الحالية تُسمى الفترة ما قبل الحوار الوطني، وذلك خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على «ETC».

السيسي مؤمن بالتفاعل والتواصل وتدفق المعلومات المتبادلة بين كل الأطراف

وأضاف «عبد العزيز»، أن الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كافة القوى من أكبر إنجازات عام 2022، في ظل المبادرات والاطروحات التي تطرح من جانب جهات عديدة في المجتمع، موضحًا في الوقت ذاته أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤمن بالتفاعل والتواصل وتدفق المعلومات المتبادلة بين كل الأطراف، كما أن الرئيس حريص على مشاركة الجميع في الحوار الوطني مشاركة بتصورات وحلول قابلة للتنفيذ وليس أكلاشيهات أو شعارات أو مزايدات، وسيكون بمثابة نقلة سياسية واقتصادية واجتماعية في حياة مصر.

تداعيات وتأثيرات الأزمة الروسية - الأوكرانية

وأشار عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، إلى أن الحـرب الإعلامية لا تقل شراسة عن الحـرب العسكرية في الأزمـة الروسية الأوكرانية، كما أن ملامح خريطة العالم بدأت تتغير بعد اندلاع الأزمة بين كييف وموسكو، متوقعًا أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، سيتم تغيير اسم القوى العظمى المهيمنة على العالم خلال الفترة المقبلة، مناشدًا العالم العربي بالاتحاد، وتنظيم السوق العربية المشتركة، لأنها فرصة ذهبية لن تتكرر، ولابد من استغلال الأزمة في تحويل المحنة إلى منحة ،مع ضرورة الاهتمام على القدرات الذاتية للعالم العربي، في ظل الأزمة الموجودة بين روسيا وكييف.