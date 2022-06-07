«الصناعات المعدنية» تستعرض أهداف مد فترة فرض رسوم الإغراق على الحديد

أعرب محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، عن ترحيبه بقرار وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع بمد فترة فرض رسوم الإغراق لمدة عام على الحديد المستورد، إذ ذكر أن القرار مهم للغاية ويعمل على دعم الصناعة المحلية، مطمئنًا المطورين العقاريين بعد مخاوفهم بشأن أن تؤدي رسوم الإغراق إلى زيادة الأسعار محليًا: «حتى هذه اللحظة لا يوجد داعي لتلك المخاوف لأن أسعار الحديد محليًا أرخص من أي مصدر أخر خارج مصر».

القرار مهم للغاية ويعمل على دعم الصناعة المحلية

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن أسعار الحديد العالمية في ظل الأوضاع الأخيرة بتكاليف نقلها وشحنها ومع تقلبات سعر الصرف ودفع ضريبة القيمة المضافة سيكون أغلى من المصري كحديد مستورد بفارق 1000 جنيه على الأقل للطن، موضحًا أن زيادة مدة رسوم الإغراق لمدة عام جاء تحسبًا لحالة اللايقين في الأسواق العالمية.

فوائد مد رسوم الإغراق

وعدد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، فوائد مد رسوم الإغراق، إذ ذكر أن القرار مفيد للصناعة المحلية، إذ أن الطاقة الإنتاجية المحلية تبلغ 15 مليون طن سنويًا، وحاليًا الإنتاج مع الاستهلاك يبلغ 8 ملايين طن سنويًا، بل لم يصل إليها بمعنى أننا لدينا توفر في الطاقة الإنتاجية بقيمة 7 ملايين طن، متسائلًا: «كيف مع وجود فارق في الطاقة الإنتاجية التي يمكن إنتاجها محليا، أن يتم استيراد حديد من الخارج؟ فالمنطق يقول أن نعطي فرصة للمنتج المحلي واحمي صناعتك مع مراعاة أن التكلفة العالمية ستكون مماثلة».