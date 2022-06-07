والدة طفلة المنوفية المغتصبة: حافظة القرآن كله.. والمجرم حط المطواة على رقبتها

كشف هلال مشحوت والد الطفلة ضحية الاغتصاب في أشمون بمحافظة المنوفية، أن قراره بالتقدم لبلاغ ضد المغتصب أمر طبيعي، ويجب على كل ولي أمر أن يقدم على هذه الخطوة وألا يخشى شيئاً؛ لأن الضحية ليس مذنبة بأي شكل.

أسرة الضحية من بيت أزهري

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «ابنتي تحفظ لكتاب الله كاملاً، ووالدتها بتصحى كل يوم الصبح بتوديها وتيجي أخر اليوم لبيتي، وبالتالي مش هخاف من حاجة لأن مبياخدش الروح غير اللي خالقها، مفيش أغلى من بنتي، أنا أزهري تربيت على مبادئ الشريعة ومن عائلة مشهود لها بالسمعة الطيبة في مركز أشمون وأنا مهندس زراعي بالإدارة الزراعية، وأنا من أسرة تربت وترعرت على كتاب الله».

وكشف تفاصيل الواقعة قائلا: «بنتي بتروح الساعة 6 الصبح الكتاب وأنا كمان بوديها في بعض الأيام وفي يوم الواقعة فوجئت باتصال من أمها الساعة 1 ظهراً وقالت إلحقني قلتلها مترعبنيش قلتلي بنتك الواد اللي اسمه كذا خطفها واغتصبها تحت تهديد المطواة وحطها على رقبتها وكتم نفسها».

الأب: قالت لوالدتها لو اتكلمت المجرم هيدبحني

وتابع: «مكنتش عارف أنا رايح فين وأمشي إزاي، وقطعت الطريق في 3 دقايق ولقيت بنتي ترتجف، وقالت لي هددني يا أبويا وقالي لو اتكلمتي هدبحك وهحطك تحت الأرض ومش هطلع من البيت تاني، ومكنتش عارف أتمالك نفسي».

واستكمل الرجل حديثه قائلا: «قالتالي وأنا ماشية راجعة من الكتاب لقيت الولد ما بين البيت والدكان بفارق 700 متر، وفي منتصف الطريق بسبسلها، وسألها أنتِ أخت أنس؟ قالت آه، قالها خدي الكوتشي ده إديه لأنس عشان ماتش الكورة، وعمل أنه بيجيبه وراح راجع مرة واحدة حط إيده على بوقها وسحبها جوه منزله وقام بالاعتداء عليها وهي طفلة عمرها 14 سنة».