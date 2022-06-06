إحالة قاتلة الطفلة «هدى» في المنوفية للمفتي.. «خلص عليها وخباها في شوال»

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الاثنين، بإحالة أوراق المتهمة «سماح أبوضلع»، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامها، بعد سماع قرار الإحالة والمرافعات، وشهادة أسرة الطفلة «هدى»، بعد قتلها وإخفائها في جوال بمنزل أسرتها، بسبب خلافات بينهم، في واقعة أثارت حالة من الغضب والحزن الشديد، لوقوعها قبل العيد العام الماضي بأسبوع واحد.

سعادة أسرة الطفلة بإحالة أوراق المتهمة إلى المفتي

وأبدت أسرة الطفلة "هدي" سعادتها بصدور حكم الاعدام علي المتهمة في واقعة مقتل ابنتهم، وأكد والد الطفلة أن القرار أطفأ النار في قلوبهم والتي استمرت منذ يوم ارتكاب الجريمة قبل عام وحتي اليوم مع صدور أمر الإحالة إلي فضيلة المفتي، مشيرا إلي أن المحاكمة استمرت علي مدار الأشهر الماضية واستمعت فيها المحكمة إليهم وطالبوا باقصي عقوبة علي المتهمة بسبب جريمتها الشنعاء .

تعود تفاصيل الواقعة، إلي تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور علي جثة الطفلة "هدي" بعد تغيبها لمدة يوم، حيث عثر علي الجثة داخل جوال في منزل أسرة المتهمة، وجري ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .