حمادة هلال يطرح كليب تكا تكا 25 يونيو الجاري

أعلن الفنان حمادة هلال عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، موعد طرح كليبه الجديد تكا تكا أول تعاون بينه وبين المنتج وليد منصور.

وظهر حمادة هلال في فيديو يجمعه بالمنتج وليد منصور، الذي أعلن من خلاله أن الكليب سيتم طرحه الشهر الحالي يوم 25.

حمادة هلال يطرح أغنية يا روح الروح

وطرح الفنان حمادة هلال منذ أيام أغنية يا روح الروح والتي تصدرت التريند في 12 دولة عربية، وهي: «مصر، الإمارات، تونس، السعودية، المغرب، الكويت، لبنان، الجزائر، ليبيا، سوريا، اليمن، الأردن».

أغنية روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، والكليب من إخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية روح الروح

وتقول كلمات الأغنية:

يا اللي بتتقل علي لخص… يلا وتعالي ليه كل ما… أقول باحبك تترد الحب اشتغاله.. قلبي من يوم ما حبك.… مش عارف أوصف له حال بيتك.. ده حضني ولو مشيت. هيجي لي قرار إزاله لا.. وألف لا أنا مش هقبل إلا بك.…لا تبعد إيه غصبن عنك أنا.. لي فيك بص هقولها بصراحة.… ومش هاجيبها بشكل شيك.

واحتفل حمادة هلال مع جمهوره عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر فيديو كليب «روح الروح»، التريند بعد ساعات قليلة من طرحه.

حمادة هلال ودراما رمضان 2022

وشارك حمادة هلال خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل المداح، كما أعلن حمادة هلال عقب انتهاء المسلسل أنه يفكر في جزء ثالث لرمضان المقبل.