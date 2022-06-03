حمادة هلال يحتفل بتصدر «يا روح الروح» تريند «يوتيوب» لليوم التاسع

احتفل الفنان حمادة هلال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيته الجديدة «يا روح الروح»، تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» لليوم التاسع على التوالي.

ونشر حمادة هلال مقطع فيديو عبر «إنستجرام»، وهو يغني «يا روح الروح»، وعلق عليه قائلا: «الحمد لله، لليوم التاسع أغنية روح الروح تريند يوتيوب ميوزك رقم واحد».

أغنية روح الروح

أغنية يا روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، والكليب من إخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتصدرت الأغنية التريند في 12 دولة عربية، وهي: «مصر، الإمارات، تونس، السعودية، المغرب، الكويت، لبنان، الجزائر، ليبيا، سوريا، اليمن، الأردن»، وتقول كلمات الأغنية: «يا اللي بتتقل عليا لخص يلا وتعالى، ليه كل ما أقول بحبك ترد الحب اشتغالة، قلبي من يوم ما حبك، مش عارف أوصف له حاله».

مسلسل «المداح»

وتألق الفنان حمادة هلال خلال السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل المداح الجزء الثاني والذي حقق نجاحًا كبيرًان وحصد إشادات كثيرة من الجمهور والنقاد، وأعلن الفنان عقب الانتهاء من عرض المسلسل، عن استعداده للجزء الثالث من المسلسل «المداح» والذي شارك في بطولته الفنانة هبة مجدي في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل ولي العهد، وهو أول بطولة درامية للفنان حمادة هلال وحقق نجاحًا كبيرًا، إذ امتاز المسلسل بالطابع الدرامي الكوميدي.

مسلسل «المداح 2» من بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، كمال أبورية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.