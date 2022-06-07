أصالة عن حقيقة خلافها مع أحلام: أصحاب من تريليون سنة وبنتخانق وبنتصالح

ردت الفنانة أصالة مع الإعلامي ايلي نخله في برنامج the insider بالعربي عن حقيقة خلافها مع الفنانة أحلام الإماراتية.

قالت أصالة في المقابلة، عن حقيقة خلافها مع المطربة أحلام، خاصة أنها أحيت صديقتها إليسا في حفل joy awards ولم تذكرها: «بالعكس نحن أنا وأحلام أصحاب من تريليون سنة وبنتخانق وبنتصالح».

أصالة تكشف قصة تحيتها لإليسا في جوي أوردز

أصالة والعائلة

وحول علاقتها اليوم بعائلتها خاصة وأن بحكم إقامتها في دبي وكثرة حفلاتها تضطر للغياب عن مناسبات تخصهم، قالت أصالة: «والله يعني ما في عذاب يعني بعرف أن رغم حناني الشديد أنا بعتقد أن حتى الموسيقى هي ساعدت بإن هذا الحنان يضل متدفق ويضل».

وتابعت أصالة: «مجرد ما شوفهم أجدهم دوما في حضني، سوى على أو آدم».

خلافات سابقة بين أصالة وأحلام

تعود قصة الخلاف بين النجمتين أصالة وأحلام إلى عام 2019، بسبب تغريدة عن الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد على «تويتر»، وتوالت التعليقات بينهما حتى وصل الأمر إلى قيام الأخيرة بحظر حساب أصالة، واستمر الخلاف بينهما ووصل إلى حرب متواصلة من التصريحات في عدد من الوسائل الإعلامية.

يذكر أن أصالة كانت قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا فى موسم جدة الغنائي وقدمت عدد كبير من الأغنيات.