محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق عرابي أسفل السكة الحديد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مسائيه بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل وللوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ اعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالى والحضاري لها.

خطة التطوير والتجميل بمدينة الزقازيق

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارعي القومية وعمر بن الخطاب ومنطقتي فلل الجامعة وحي الزهور لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بهم تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التى تشهدها المدينة.

تذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لأعمال الرصف

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف ورديات العمل علي مدار اليوم وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لأعمال الرصف والتطوير والإنتهاء من تنفيذ أعمالها طبقا للجدول الزمنى المحدد.

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين مطالبين بالتقاط صور تذكارية معه ومقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة ومتابعته المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال..

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد شوارع مستشفي الجامعة والمنتزه ومنطقة الشهر العقاري ليصدر توجيهاته لرجال المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال السيارات المتواجده بالشوارع وتتسبب في أغلاق الطريق وتعطيل حركة المارة.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال الإنشاء الجارية بنفق عرابى أسفل السكة الحديد والمقام بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة ، مؤكداً أنه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء الكوبرى ودخوله الخدمة الفعلية سيعمل على فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق وتحسين البنية التحتية بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

ولإعادة الانضباط للشارع... تفقد محافظ الشرقية شارعي البوسطه ومولد النبي بمدينة الزقازيق لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم والتأكد من عدم التعدى على حرم الرصيف ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

إختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال رصف الشوارع الجانبية بالانترلوك بمنطقة الصاغة بمدينة الزقازيق، مؤكدا على رئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى اسرع وقت ممكن وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

رافق المحافظ فى الجولة المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والعقيد تامر مباشر وكيل إدارة المرور والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق والأستاذ شعبان ابو الفتوح رئيس حى اول والاستاذ محمد الأباصيري رئيس حى ثان.