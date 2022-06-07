أخبار مغربية: زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شمال البلاد.. و«ريان ستيني» يلقى مصرعه ببئر

شهد المغرب، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، الزلزال الذي ضرب شمال البلاد دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار، فيما لقى ستيني مصرعه جراء سقوطه في بئر في إقليم وزان.

الزلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر

وضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، أمس الاثنين، بعرض ساحل إقليم مدينة «الدريوش» الواقع شمال المغرب، وقال «المعهد المغربي للجيوفيزياء» في نشرة إنذارية، أن الهزة وقعت عند الساعة السادسة و57 دقيقة و47 ثانية مساء بالتوقيت المحلي «07:57:47 مساء بتوقيت القاهرة».

وأضاف «المعهد المغربي للجيوفيزياء»، أن الهزة تم تسجيلها على عمق 17 كيلو متر، ووقعت عند التقاء خط العرض 35.507 درجة شمالا، وخط الطول 3.587 درجة غربا.

الدرك الملكي المغربي يواصل التحقيقات في حادث البئر

وفي سياق آخر، لقى ستيني مصرعه جراء سقوطه في بئر بدوار بني معاوية، في إقليم وزان شمالي غربي المغرب، فيما واصل الدرك الملكي المغربي أنها تواصل تحقيقاتها في الحادث

وقالت مصادر حقوقية، إن الرجل سقوط في بئر يبلغ عمقها حوالي 25 مترا في ظروف غامضة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي فبراير الماضي، علق الطفل ريان في بئر بعمق 32 مترًا بقرية اغران بإقليم شفشاون شمال غربي المغرب، وبعد أيام من محاولة إنقاذه، أعلنت السلطات المغربية، وفاة الطفل، بعد إخراجه من البئر.

وفي 5 فبراير الماضي، قال الديوان الملكي في المغرب، إنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الطفل، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر، مؤكدا أنه كان يتابع عن كثب، تطورات الحادث المأساوي.