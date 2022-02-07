بث مباشر لـ جنازة الطفل ريان.. حضور مهيب والحزن يخيم على الجميع

عقب الإعلان عن وفاة الطفل المغربي ريان، مساء يوم أمس السبت، حتى بدأت الأخبار في الانتشار بإقامة جنازة شعبية مهيبة للضحية صاحب الـ5 سنوات بعد سقوطه في بئر سحيقة، وفي ظل استمرار التغطية للحادث الأليم، يقدم «الوطن» لقرائه خدمة بث مباشر لجنازة الطفل ريان من المغرب.

بث مباشر جنازة الطفل ريان

وتقدم «الوطن» خدمة البث المباشر لجنازة الطفل ريان، والتي من المتوقع أن تشهد حضورا شعبيا كبيرا، إذ شغلت قصته العالم أجمع، وأثار خبر وفاته الذي أصدره الديوان الملكي المغربي، أمس في بيان رسمي الحزن والصدمة في نفوس الكثيرين، بينما خيم الصمت على وجوه الحاضرين أمام النفق الذي حفر لاستخراج الطفل المغربي بإقليم شفشاون.

محاولات إنقاذه على مدار 5 أيام

كانت عمليات الحفر المضنية التي استمرت على مدار 5 أيام بداية من يوم الثلاثاء الماضي، وواجهت الكثير من العراقيل، بسبب التربة الهشة التي يقع فيها البئر، انتهت بالعثور على الطفل واستخراجه إلا أنه كان جثة هامدة بعدما فارق الحياة في باطن الأرض، متأثرا بعدد كبير من الاصابات التي تعرض لها أثناء سقوطه على عمق 62 مترا، حيث تم العثور عليه عند 32 من عمق البئر.

وكانت عمليات حفر يدوية وأخرى بآلات ثقيلة قد ساهمت في محاولات إنقاذه الطفل ريان، حيث تمكن فريق الإنقاذ من إدخال كاميرا لموقع الطفل ورصدت المشاهد التي التقطتها العدسة الطفل، وهو يحاول تحريك أطرافه، كما تمكن من تناول القليل من الطعام الذي قدمه له عناصر الفريق، الأمر الذي بعث الأمل في نفوس الكثيرين بأنه سيصمد حتى خروجه، رغم خيوط الدماء التي غطت رأسه والكدمات التي بدت ظاهرة على جبهته جراء الارتطام عند السقوط بعد انزلاق قدمه في أثناء لهوه بالقرب من فتحة البئر.