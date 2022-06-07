توتر الوضع على خط التماس في الجبهة الجنوبية الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن الوضع على خط التماس في الجبهة الجنوبية لا يزال متوترا، وأشارت قيادة العمليات الجنوبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى استمرار القصف المدفعي الروسي على «ميكولايف»، ما نتج عنه مقتل مواطنين، وتدمير مباني مدنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تتمكن من قتل 26 روسيا

وتمكنت القوات الأوكرانية، من قتل 26 جنديا روسيا وتدمير 10 وحدات عسكرية، بينها دبابة و6 مركبات مدرعة ومدافع هاوتزر، فيما قامت القوات الروسية، في منطقة «خاركيف» بتلغيم الأراضي في طريق هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على «روبيجني».

وأشارت القوات الأوكرانية، إلى صد 10 هجمات روسية، شرق البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أنه تم تدمير دبابة و3 أنظمة مدفعية ومدرعتين ومستودعين للذخيرة، وتمكنت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية من إسقاط طائرتين بدون طيار «مسرة» من طراز «أورلان 10».

بدوره، أعلن سفير باكستان لدى روسيا، شوكت علي خان، في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي»، الروسية، أن «إسلام آباد» و«موسكو» تبحثان إمكانية زيارة وزير الخارجية الباكستاني الجديد «بيلاوال بوتو زرداري»، إلى العاصمة الروسية.

الرئيس الأمريكي: عدة عوامل تهدد قدرة «واشنطن» على إنتاج الكهرباء

من جانبها، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في بلاده على خلفية النقص المحتمل في طاقات توليد الكهرباء، وقال إن عدة عوامل تهدد قدرة «واشنطن»، على إنتاج الكهرباء.

وقرر بايدن، إعفاء بعض القطع والوحدات الشمسية، من رسوم الاستيراد والتي يتم استيرادها من عدة دول أسيوية «كمبوديا - ماليزيا - تايلاند - فيتنام»، لمدة عامين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.