القوات الأوكرانية تعلن تدمير 9 أهداف روسية بينها طائرتان

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، تدمير 9 أهداف روسية بينها طائرتين و3 مسيرات و4 «صواريخ كاليبر»، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

زيلينسكي: روسيا أطلقت 2503 صواريخ على أوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إنّ القوات الروسية أطلقت 2503 صواريخ على البلاد، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

وأضاف زيلينسكي، في فيديو، أنّ القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقعها وتبذل قصارى جهدها لإلحاق أقصى الخسائر بـ القوات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إنّه يجب حرمان موسكو من عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، على خلفية هجوم مدفعي روسي على دير بـ«سفياتوهيرسك» في «دونيتسك».

إصابة شخص جراء ضربات صاروخية روسية على «كييف»

وفي سياق متصل، أصيب شخص في ضربات صاروخية روسية على منشآت البنية التحتية في العاصمة الأوكرانية كييف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وقال عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو، على «تيلجرام»، إنّه بالنسبة للانفجارات التي وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة، نقل شخص مصاب إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، أعلن كليتشكو، سماع دوي عدة انفجارات في المنطقتين، صباح اليوم الأحد، فيما شنّت القوات الروسية، هجوما صاروخيا على مدينة «كراماتورسك» في منطقة «دونيتسك»، أمس السبت.

وأشار رئيس بلدية «كراماتورسك»، أولكسندر هونشارينكو، على فيس بوك، إلى تضرر مؤسستان في المدينة.

من جانبها، لغّمت القوات الروسية ضفاف نهر «إنهيلتس»، لعرقلة تقدم محتمل لـ قوات أوكرانيا في منطقة جنوب «بوه».