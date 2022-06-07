كليب أغنية «ضحكة حبيبي» لعاصي الحلاني تقترب من 5 ملايين مشاهدة

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خلال الأيام الماضية، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان «ضحكة حبيبي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ضحكة حبيبي تقترب من 5 ملايين مشاهدة

وحققت أغنية «ضحكة حبيبي» لعاصي الحلاني نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر «اليوتيوب»، وحصدت العديد من الإشادات من الجمهور، كما اقتربت الأغنية من تحقيق 5 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها.

أغنية «قلب حبيبي» غلب عليها الطابع الرومانسي، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبد الرضا، وسليم سلامة.

وتقول كلمات الأغنية:

ضحكة حبيبي بالدني

مين قال اني بزعلو

يا ضحكة غللي واسكني

لا تتركي الوجه الحلو

لو مرة قلبي زعلك

ضل ابتسم ما ابخلك

خلي الزعل فيي أنا

والضحكة يا عمري الك

عاصي الحلاني ينفي عدم تفضيله الغناء في لبنان

وكانت هناك العديد من الأخبار التي انتشرت مؤخرًا عن تفضيل عاصي الحلاني الغناء خارج لبنان، وأنه يستعد لأكثر من حفل غنائي خارجها، وهو ما نفاه من خلال بيان أصدره المكتب الإعلامي الخاص به.

وأشار البيان، إلى أنّ الفنان عاصي الحلاني سوف يقوم بإحياء أكثر من حفل غنائي في لبنان هذا الصيف، منهم حفل في بيروت وحفل في الجنوب، قائلًا: «للتوضيح هذا الخبر غير صحيح، سوف يقوم الفنان بإحياء حفلات عدة في لبنان لدعم السياحة وتنشيطها وإدخال الفرح إلى لبنان».

عاصي الحلاني يطرح «عين القلب» برفقة ديانا حداد

وكان «الحلاني» قام مؤخرًا بطرح أغنية جديدة بعنوان «عين القلب» تجمعه بالفنانة ديانا حداد عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من ألحان سليم سلامة وتوزيع غسان المرهج.