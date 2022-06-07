الصور الأولى من كواليس مسلسل «ريفو».. حسن أبو الروس مؤذن في مسجد

حصلت «الوطن» علي الصور الاولي من كواليس مسلسل «ريفو»، الذي يعرض حاليًا على منصة «Watch it».

تفاصيل مسلسل «ريفو»

يشارك في بطولة مسلسل «ريفو» أمير عيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، سارة عبد الرحمن، ملك الحسيني، محمد مولا، صدقي صخر، مينا النجار، هشام الشاذلي، عمرو جمال، يوسف حشيش، مريم بدوي، وأحمد فاضل، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل «ريفو» حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها «ريفو»، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

أحداث مسلسل «ريفو»

أحداث المسلسل تظهر في التسعينيات من ملابس الشخصيات، وديكورات، وبعض الأجهزة، التي كان يتم استخدمها في هذا الوقت ولم تعد موجودة مثل الكاسيت والشرائط، حتى أن الفنان حسام حسني نجم فترة التسعينيات يظهر في المسلسل ضيف شرف.

حسن أبو الرووس يعتزل الفن ويصبح مؤذن بالمسجد

ويلفت انتباه الجمهور شخصية حسن أبو الرووس «أباظا»، عازف جيتار في فرقة «ريفو»، شارك معها في شهرتها وبداياتها وناجحات حفلاتها حتى تنطفئ شمعة الشهرة فجأة بموت أحد أعضائها ليتفرق الباند ويأخذ كل منهم طريقه في الحياة، ليقرر «أباظا» اعتزال الفن والموسيقي والتوبة ويتحول تدريجيًا إلى شيخ تائب ومؤذن للفجر يوميًا في المسجد المقارب لمنزله.

شخصيات مسلسل «ريفو»

ويجسد الفنان أمير عيد شخصية «شادي أشرف»، وسارة عبد الرحمن «ياسمين رحمي»، وصدقي صخر «مروان سامي»، وركين سعد «مريم فخر الدين»، وتامر هاشم «ماجد جورج».