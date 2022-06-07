عائلات مقاتلي مصنع آزوفستال تعلن استلام جثث ذويهم

أكدت عائلات مقاتلي مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، استلام جثث عدد من المقاتلين، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تسليم جثث المقاتلين

وبدأت روسيا في تسليم جثث المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا في مصانع الصلب في آزوفستال، وهو مصنع يشبه القلعة في مدينة ماريوبول المدمرة حيث أصبح موقفهم الأخير رمزًا للمقاومة ضد غزو موسكو.

وقال ماكسيم زورين، القائد العسكري والقائد السابق لآزوف، إن عشرات من جثث المقاتلين التي انتشلت من الأنقاض التي احتلتها روسيا الآن في المصنع المدمر تم نقلها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث يجري اختبار الحمض النووي للتعرف على الرفات، وكان فوج آزوف من بين الوحدات الأوكرانية التي دافعت عن المصنع لما يقرب من ثلاثة أشهر قبل الاستسلام.