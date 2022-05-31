عاجل.. إبحار أول سفينة شحن من ميناء ماريوبول بعد سيطرة روسيا على المدينة

شهد ميناء ماريوبول الأوكراني إبحار أول سفينة شحن بعد سيطرة روسيا على المدينة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

الدفاع عن ماريوبول

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان، إن حامية ماريوبول أنجزت مهمتها القتالية وأنّ القيادة العسكرية العليا أمرت قادة الوحدات المتمركزة في آزوفستال بإنقاذ أرواح الأفراد المدافعون عن ماريوبول هم أبطال عصرنا.

الحافلات تقل جنودا من آزوفستال

وبقي عدة مئات من المقاتلين داخل المصنع، واعترف قادتهم بأنّ مهمتهم «انتهت» بينما واصل المسؤولون المفاوضات لإجلائهم، وشوهدت 5 حافلات تقل جنودًا من آزوفستال تصل إلى نوفوازوفسك القريبة التي تسيطر عليها روسيا، في إحداها، ووضعت عليها علامة Z مثل العديد من المركبات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم تكديس الرجال على نقالات على 3 مستويات.