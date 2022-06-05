دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف»

دوت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف» صباح اليوم الأحد، وقال عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو، على «تليجرام»: «عدة انفجارات في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة».

مقتل 5 مدنيين جراء قصف أوكراني على مناطق مختلفة في«دونيتسك»

وقتل 5 مدنيين وأصيب 20 آخرون جراء قصف أوكراني على مناطق مختلفة في جمهورية «دونيتسك» الشعبية، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال أولكسندر ستريوك، رئيس بلدية «سيفيرودونيتسك» الواقعة في شرقي أوكرانيا، أمس السبت، إن قوات بلاده تحاول استعادة السيطرة التامة على المدينة، مشيرا في مقابلة تليفزيونية، على «تليجرام»، إلى أن القوات الروسية حققت بعض النجاحات وتمكنت من دخول المدينة والاستيلاء على قسم كبير منها وقسمتها إلى اثنين.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة أركان الجيش الأوكراني، إلى تواصل المعارك متواصلة للسيطرة التامة على مدينة «سيفيرودونيتسك»، من دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أشارت في وقت سابق، إلى أن الوحدات العسكرية الأوكرانية تنسحب من «سيفيرودونيتسك» نحو مدينة «ليسيتشانسك» المجاورة، جراء تكبدها خسائر كبيرة خلال المعارك .

«الأمم المتحدة»: نحو 14 مليون أوكراني قد أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب

بدورها، قدرت منظمة «الأمم المتحدة»، إن نحو 14 مليون أوكراني قد أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب «الروسية الأوكرانية»، محذرة من أن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا قد تتفاقم أكثر في الشتاء.

وأوضح مساعد الأمين العام لـ المنظمة، منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة في أوكرانيا، أمين عوض، في بيان، أن الحرب خلفت 15.7 مليون أوكراني في حاجة إلى دعم إنساني، بعضهم يفتقر إلى المياه والكهرباء، مشيرا إلى أن معظم النازحين من النساء والأطفال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف عوض، أنه منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية» في 24 فبراير الماضي، قدمت منظمة «الأمم المتحدة» مساعدات إنسانية فورية لنحو 8 ملايين شخص في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك في مدن محاصرة في شرق البلاد.