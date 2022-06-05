«كييف» تتوقع انتهاء الحرب «الروسية الأوكرانية» بحلول نهاية 2022

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن توقعاته المتفائلة تشير إلى أن من الواقعي انتهاء الحرب، بحلول نهاية العام الجاري 2022، محذرا خلال منتدى «جلوبسيك» للأمن الدولي في «براتيسلافا» عاصمة سلوفاكيا، من أن الدور سيأتي على بولندا ودول البلطيق «إستونيا-لاتفيا-ليتوانيا» وسلوفاكيا وغيرها، وأضاف الوزير الأوكراني: «من ثم يجب علينا إيقاف روسيا وردعها في المستقبل»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأمس السبت، أعلن «الفيلق الدولي»، مقتل 4 متطوعين عسكريين أجانب من ألمانيا وهولندا وأستراليا وفرنسا، يقاتلون القوات الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت صحيفة «ليبراسيون»، إن المرتزق الفرنسي المقتول، العضو في «الفيلق الدولي»، يدعي «ويلفريد بيليريو»، البالغ من العمر «32 عاما» في «خاركوف» شرقي أوكرانيا، ربما كان مرتبطا بجماعات فرنسية من اليمين المتطرف.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي، حول قرار «واشنطن» إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، إن «موسكو» تواجه هذا الوضع بسهولة وإنها بالفعل دمرت عشرات من قطع الأسلحة المقدمة من واشنطن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الدفاع الروسية: إصابة مركز تدريب على المدفعية في «سومي» شمال شرقي أوكرانيا

وأسقطت القوات الروسية، طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر قرب «ميناء أوديسا» على البحر الأسود، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنها صواريخها أصابت مركز تدريب على المدفعية في منطقة «سومي» الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، كان مدربون أجانب يعملون فيه.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى تدمير ضربة أخرى موقعا لمرتزقة أجانب في «أوديسا»، فيما قال مسؤولون أمريكيون، إن التقارير المتعلقة ببيع «صواريخ جافلين» على شبكة الإنترنت من قبل مقاتلين من أوكرانيا هي حملة معلومات مضللة روسية.

وفي وقت سابق، أظهر لقطات من المبيعات المفترضة على شبكة الإنترنت، ويطلب الموقع 30 ألف دولار مقابل نظام «صواريخ جافلين» المضاد للدبابات، وزعمت المنشورات أن المبيعات تأتي من أوكرانيا.

من جانبه، أشار رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، أمس السبت، على إصرار الولايات المتحدة، على دعم السويد وفنلندا، عسكريا، قبل انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسن، على متن السفينة «يو إس إس كيرسارج» في ميناء ستوكهولم بمناسبة مناورات «بالتوبس 22».

وتنطلق مناورات «بالتوبس 22» في بحر البلطيق، اليوم الأحد، والتي ستستمر حتى 17 يونيو الجاري بمشاركة 14 دولة عضوا في «الناتو» إضافة إلى السويد وفنلندا.

وزير الدفاع السويدي: ما يحدث في المنطقة يمكن تعريفه على أنه ستار حديدي جديد

ووصلت حوالي 40 سفينة حربية تابعة لـ دول «الناتو» إلى مياه ستوكهولم للمشاركة في مناورات «بالتوبس 22» التي ستبدأ، اليوم الأحد، في بحر البلطيق، فيما قال وزير دفاع السويد بيتر هولتكفيس، في حديثه لـ الصحفيين، إن ما يحدث في المنطقة هو صراع بين دول استبدادية وأوروبا الديمقراطية.

بين المشاركين في مناورات «بالتوبس 22»، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا.

وأشار هولتكفيس، إلى إن ما يحدث في المنطقة يمكن تعريفه على أنه حرب باردة جديدة أو ستار حديدي جديد، وأوضح الوزير السويدي، أن دول حلف شمال الأطلسي تبعث بإشارة بشأن أمن المنطقة من خلال السفن التي تم حشدها في ستوكهولم.

برلماني روسي: مقاتلو كييف يواصلون تدمير البنية التحتية في «دونباس»

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في «مجلس الدوما» الروسي ليونيد سلوتسكي، إن من الضروري محاكمة جميع مجرمي الحرب في القوات الأوكرانية، بمن فيهم المتورطون في قصف «دونيتسك»، أمس السبت، مؤكدا على أن مقاتلي كييف يواصلون تدمير البنية التحتية المدنية في «دونباس» جنوب شرقي أوكرانيا، حتى خلال انسحابهم، معرضين حياة المدنيين للخطر.

ومساء أمس السبت، قصفت القوات الأوكرانية بأستخدام صواريخ جراد، الجزء الأوسط من «دونيتسك»، فيما أشارت سلطات جمهورية «دونيتسك» الشعبية، إلى إصابة 10 أشخاص.

وزير الخارجية الروسي: «موسكو» لديها أسواق إضافية لبيع موارد الطاقة

اقتصاديا، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أرباح بلادها من صادرات الطاقة ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، موضحة أن أسواق النفط لا تتبع الأوامر والأهواء السياسية.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن «موسكو» لديها أسواق إضافية لبيع موارد الطاقة، مضيفا أن الحزمة السادسة من العقوبات على بلاده والقيود على توريد موارد الطاقة عن طريق البحر، والنفط بشكل عام لا تخضع للسياسة.

وفي الولايات المتحدة، دخلت طائرة خاصة عن طريق الخطأ، المجال الجوي فوق منتجع «ريهوبوث الساحلي، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق واشنطن، يقضي فيه رئيس الولايات المتحدة جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مسؤول في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»: لم يكن هجوما، مشيرا إلى اتخاذ إجراء احترازي.