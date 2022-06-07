«التعليم»: 41 حالة تأخير عن امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أعلنت غرفة عمليات التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تأخر 7 طلاب في إحدى اللجان بإدارة المستقبل التعليمية عن موعد الامتحان، وتكررت الواقعة، الأحد الماضي فقد تأخر 34 طالبًا عن موعد الامتحان بإحدى اللجان بإدارة عابدين التعليمية، موضحة أنّ الغرفة تتخذ الإجراءات القانونية.

وشدد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني، على الطلاب بضرورة الحضور قبل بدء موعد الامتحان بربع ساعة والالتزام بالمواعيد والضوابط حرصا على مصلحتهم.

رصد 16 حالة غش وحيازة محمول

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد 16 حالة غش وحيازة محمول فى بعض المحافظات، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وأدى أمس طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في عدد 202 مادة امتحانية (192 مادة بالفترة الأولى- 10 مواد بالفترة الثانية)، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" في ثامن أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالبا/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.