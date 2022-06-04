التعليم: لم نرصد أي حالات كورونا في امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعلىم والتعلىم الفني، مواصلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022، في المواد الدراسية المختلفة حسب الشعب والتخصصات، محذرة الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الغش، مع عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالتليفونات المحمولة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش.

إجراءات صارمة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية ضد كورونا

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعلىم لشؤون التعلىم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إجراءات صارمة داخل لجان الامتحانات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحا أن هناك رقابة مشددة داخل لجان الامتحانات، لمنع الغش.

إجراءات قانونية ضد الطلاب الغشاشين في امتحانات الدبلومات الفنية

وقال مجاهد، في تصريحات إلى «الوطن»، إن هناك إجراءات قانونية سيتم تنفيذها ضد الطلاب الغشاشين داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية، لافتا إلى أن الوزارة لن ولم تسمح بالغش داخل لجان الامتحانات، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالات كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات خلال سير امتحانات الدبلومات الفنية.

830 ألفا و753 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعلىم والتعلىم الفني، أن نحو 830 ألفا و753 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعلىم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية بلغ 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.