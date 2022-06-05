تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية.. و«التعليم»: نحقق في الأمر

تداول العديد من منصّات التواصل الاجتماعي وصفحات الغش وجروبات «تليجرام»، أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية لأكثر من تخصص بعد بدء الاختبار بنحو 15 دقيقة، حيث تم تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، حيث تعقد الامتحانات وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه جارٍ التأكد من حقيقة تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022، مشيرا إلى أنّ الوزارة بدأت على الفور التحقيق في حقيقة الأمر؛ لتوقيع إجراءات مشددة على الغشاشين، موضحا أن غرفة العلميات تحدد الطلاب المسؤولين عن تصوير الامتحانات وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية عليهم.

التعليم: نتحقق من تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ وزارة التربية والتعليم، ما زالت تتأكد من حقيقة تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022، مؤكدًا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وأشار إلى أنّه تم رصد ما يقرب من 100 حالة غش في امتحانات الدبلومات الفنية منذ بدايتها وحتى الآن.

امتحانات الدبلومات الفنية تعقد ف 3080 لجنة

وذكرت وزارة التربية والتعلىم والتعلىم الفني، أنّ 830 ألفا و753 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعلىم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية بلغ 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.