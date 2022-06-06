مصدر بـ «التعليم»: ضبط 145 حالة غش في امتحانات الدبلومات الفنية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثامن، سارت بشكل جيد دون معوقات، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها، منوها إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على الطلاب والقائمين على الامتحانات.

145 حالة غش في امتحانات الدبلومات الفنية حتى الآن

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بشكل منضبط دون حدوث معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرا إلى رصد 145 حالة غش حتى الآن، وتحويل جميع محاضر الغش إلى الشؤون القانونية لمعاقبة الطلاب، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية والبالغ عددها 3080 لجنة على مستوى الجمهورية مؤمنة تماما، كما أن جميع اللجان معقمة ومطهرة ضد كورونا.

مصدر: لم نرصد حالات كورونا بين الطلاب

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة لم ترصد حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، خلال امتحانات الدبلومات الفنية، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد فيروس كورونا، وأن جميع أسئلة الامتحانات مباشرة وبعيدة تماما عن التعقيد، ولم ترصد غرفة العمليات المركزية أي شكاوى من أسئلة الامتحانات، منوها إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات ما يقرب من 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

التأكد من حقيقة تسريب امتحانات الدبلومات الفنية

وأشار المصدر، إلى أنه جاري التحقيق فيما يتردد بشأن تسريب امتحانات الدبلومات الفنية، وحال التأكد منها سيتم التعامل بكل حزم مع الطلاب الذين سربوا أسئلة الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على إغلاق جميع صفحات الغش قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.