إجراء عاجل من «التعليم» بشأن المناهج الجديدة في المدارس

قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيسة الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يولي أهمية قصوى لمناهج طلاب الدمج، موضحة أنه يتم حالياً التنسيق مع مركز تطوير المناهج لإعداد إطار لمناهج «الصم وضعاف السمع والإعاقات الذهنية» للتناسب مع طبيعة طلاب الدمج في مدارس التعليم العام.

وأضافت «عبدالسلام» في مداخلة هاتفية لبرنامج جروب الماميز التابع لوزارة التربية والتعليم، إنه هناك خطوات سريعة لبحث ملاءمة المناهج الجديدة 2.0 للطلاب المدمجين في مدارس التعليم العام.

«هالة»: أي مشكلة أسرية تؤثر على مستوى الطفل التحصيلي

وأشارت رئيسة الإدارة المركزية إلى أن مسابقة «المعلمة الفعالة»، الهدف منها في الأساس تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع أطفال الدمج وضحايا العلاقات الأسرية المتوترة ولها أهداف ومعايير للتقييم.

وأوضحت أن أي مشكلة أسرية تؤثر على مستوى الطفل التحصيلي فالمعلمة تحتاج إلى وقت طويل تعلمه من خلال خطة علاجية وتربوية حتى تتمكن من التعامل معه بسهولة.

وأكدت الدكتورة هالة، أن المسابقة تنمي روح الابتكار لدى المعلمين والهدف هو الطفل: «بنعملهم إزاي يتعاملوا مع هذه الحالات بأمومة وحب ومودة وبشكل علمي».

ونوهت بأنه من ضمن معايير التقييم أن تعد المعلمة خطة تربوية لحالات الدمج من خلال القراءة والبحث ومساندة المجتمع المحيط والأخصائي النفسي أو الاجتماعي والنزول لكليات التربية وعلوم الإعاقة.