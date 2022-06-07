محمد عز يحتفل بعيد ميلاده: ربنا يرزقنا الستر والصحة وراحة البال

احتفل الفنان محمد عز بعيد ميلاده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»إذ نشر صور له وعلق عليها قائلًا: «عدت سنه من العمر في نعمة وستر وفضل من ربنا الحمد لله علي اللي عدي والحمد لله علي اللي جاي».

محمد عز يحتفل بعيد ميلاده

وأضاف محمد عز: «7 يونيو يوم ميلاد جديد ربنا يرزقنا فيه الستر والصحة وراحة البال»، لتتوالى عليه التعليقات من قبل جمهوره وزملائه في الوسط الفني لتهنئته، حيث علق المطرب الشاب مينا عطا قائلًا: «كل سنة وانت طيب يا عز يا غالي وعقبال مليون سنة يا حبيبي».

آخر أعمال محمد عز

يذكر أنَّ آخر أعمال «عز» مشاركته في مسلسل «العائدون» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، بدور «عزام»، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبدالمغني، أحمد الأحمد، وميدو عادل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

محمد عز يطرح أغنية «آه لو ضحكت تاني»

وكان «عز» قام خلال الفترة الماضية بطرح أغنية جديدة بعنوان ««آه لو ضحكت تاني» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد جمال وسيد الشاعر وألحانه، وتوزيع مصطفى البوب، وإخراج أسامة حبيب.

محمد عز ينتهي من تصوير فيلم «في القلب»

كما انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في فيلم «في القلب» الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية ولكنه لم يتم تحديد موعده، والفيلم من بطولة خالد سليم، ونسرين طافش، ومنة فضالي، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ: إسحاق إبراهيم، وﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل