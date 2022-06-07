تعاون مسرحي «كويتي قطري» في عروض «المستحيل» بطولة كريم تايم

انطلقت أمس أول عروض مسرحية «المستحيل»، التي تستضيفها وزارة الثقافة بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وتستمر العروض حتى 17 يونيو الجاري على مسرح الدراما بكتارا.

أبطال مسرحية «المستحيل»

ويشارك في بطولة المسرحية كل من الفنانين عبدالعزيز المسلم، غازي حسين، مرام، جمال الشطي، عبدالله المسلم، احمد التمار، عبدالله الرميان، خالد الربيعه، محمد عبد الله الدوسري، مايا، شيماء قمبر.

واختتم فريق عمل المسرحية البروفات الخاصة بها أول أمس، وعلى هامش البروفات الختامية، أثنى الفنان غازي حسين باهتمام سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري، ودعمه لهذا العرض المسرحي، مشيراً إلى أن الجميع سيكونون سندا وعونا له، للنهوض بالحركة المسرحية والفنية في قطر.

تعاون مع مسرح السلام في الكويت

وحول مسرحية «المستحيل»، أكد غازي حسين أنها تعيد الحركة المسرحية إلى نشاطها الشبابي، موضحا أن مثل هذه المبادرات التي تأتي في إطار التعاون المثمر مع دولة الكويت ممثلة في مسرح السلام.

وأشار الفنان غازي حسين إلى أن المسرحية تهتم بقضايا المجتمع الخليجي، والتطور الذي طرأ على المجتمع، بفضل الخير الذي منحه الله إياه، غير أنه تم عدم استغلال هذا الخير أو استثماره، ولذلك فإن المسرحية تتعرض لمثل هذه الجوانب، ما يجعلها مسرحية هادفة.

أما الفنان سعيد السعدون فأعرب عن سعادته بالمشاركة في مسرحية «المستحيل»، موجها الشكر لوزارة الثقافة على استضافتها لهذا العرض، مشيراً إلى أن فريق العمل سيقدم عرضا مميزا.

وقال الفنان عبدالله المسلم: «أشكر وزارة الثقافة على دعمها للعرض الكويتي المميز، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذا العمل هو التعاون المميز وتبادل الثقافات بين المسرح القطري والكويتي بمشاركة الفنان غازي حسين والفنان خالد ربيعة من قطر».

الفنانة مرام البلوشي قالت: «سعيدة بالمشاركة ضمن هذا العمل في قطر، مؤكدة أن المسرحية سبق عرضها في الكويت ولاقت نجاحا كبيرا، وهو ما شجع فريق العمل على أن يقوم بعرضها للجمهور القطري الذي يتمتع بحس متميز، ولفتت إلى أن أبرز ما يميز هذا العرض أنه سيكون مصاحبا لفعاليات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر هذه الأيام».

معلومات عن العرض المسرحي

وتتناول المسرحية بعض القضايا الاجتماعية، كما تعزز منظومة القيم المجتمعية والأخلاقية بإطار كوميدي هادف، وتتصدى للظواهر السلبية الدخيلة على ثوابت المجتمع، والموجودة على الساحة العربية.