وزارة الثقافة تنظم ندوة «الوثائق وإعادة إنتاج المعرفة» بجامعة القاهرة

ينظم الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، والدكتورة علا العجيزي مقررة لجنة التاريخ والآثار، والمهندس زياد عبد التواب - مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس، ندوة «الوثائق وإعادة إنتاج المعرفة»، وذلك في إطار التعاون بين لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس، وكلية الآثار بجامعة القاهرة، في العاشرة صباح الأربعاء 18 مايو 2022؛ بقاعة المؤتمرات بالمبنى الرئيسي لكلية الآثار بجامعة القاهرة.

تفاصيل ندوة «الوثائق وإعادة إنتاج المعرفة»

وتتضمن الندوة جلستين على النحو التالي:10:00 - 12:00 ظهرًا الجلسة الأولى تدير الجلسة: الدكتورة علا العجيزي، ويشارك بها: الدكتور عماد أبو غازي: «الوثائق وإنتاج المعرفة»، والدكتور أحمد الشربيني: «الأرشيف المصري وتاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر»، الدكتورة صفوة بدير: «ملفات أعضاء هيئة التدريس الأجانب كمصدر وثائقي»، الدكتورة هالة خلفِ «الهوية الرقمية وأثرها».

يدير الجلسة الدكتور أحمد الشربيني ويشارك بها الدكتور أحمد رجب: «النقوش الكتابية على العمائر مصدر هام للمعرفة آسيا الوسطى نموذجا»، الدكتور جمال شقرة: «أهمية الوثائق في الكشف عن المسكوت عنه فى التارخ المعاصر.. نموذجا».

والدكتور أيمن فؤاد السيد: «السجلات والوثائق الديوانية مصدرًا للتأريخ»، الدكتور محمد حمزة: «النقوش الكتابية على العمائر مصدر مهم للمعرفة؛ مصر نموذجا» تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ندوة «الأدب والدراما»

في سياق آخر ينظم المجلس الأعلى للثقافة؛ ندوة «الأدب والدراما» في تمام الرابعة مساء يوم الأربعاء 18 مايو 2022 بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها نخبة من النقاد من بينهم الدكتورة أماني فؤاد، الدكتور شريف الجيار، والدكتور محمد عبدالباسط والدكتورة نانسي إبراهيم والكاتب والسناريست محمد السيد عيد.