برنامج التدريب الصيفي في بنكي القاهرة والأهلي.. «طور مهاراتك وزود خبرتك»

كشف بنكي القاهرة والأهلي المصري، عن إمكانية استقبال الشباب للحصول على برنامج التدريب الصيفي للعام الحالي 2022، لمنحهم فرصة لتطوير أنفسهم وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال الحصول على فرصة كاملة للتدريب على أيدي أصحاب الخبرة داخل تلك المؤسسات المالية والمصرفية، على أن ينتهي التقديم بعد غدًا الخميس 2 يونيو المقبل.

برنامج التدريب الصيفي في بنك القاهرة

وفق الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاءت تفاصيل وشروط التدريب في بنك القاهرة كما يلي:

- يعقد التدريب في أحد أقسام المكتب الرئيسي أو الفروع، اعتمادًا على مجال دراسة المشارك، إضافة إلى قدرة القسم / الفرع.

- يمكن للطلاب التقدم للحصول على تدريب صيفي بدوام كامل لمدة شهر واحد، مع الحفاظ على جميع القياسات الاحترازية لـCOVID لضمان سلامة الطلاب.

- يجب أن يكون المرشح ملتزمًا وحريصا على التعلم.

- يجب على المتقدم أن يكون على استعداد لتجربة دور وظيفي حقيقي مع فرصة للمساعدة وتحسين المنتجات والخدمات المصرفية الحالية.

- يجب أن يكون لدى المتقدم القدرة على التدريب والاستعداد للمشاركة في أفكار جديدة للبنك.

- يشترط ضمن المؤهلات المطلوبة أن يكون من طلاب السنة الثانية والثالثة جامعات حكومية وخاصة فقط، المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في مصر.

- يتطلب التدريب عددا من التخصصات، منها المحاسبة، إدارات الأعمال، المالية والاستثمار، البنوك والتمويل، التسويق، التجارة الإلكترونية، الاقتصاد والعلوم السياسية، متطلبات علوم الكمبيوتر ونظام المعلومات الإدارية.

- وعن الأوراق المطلوبة فتضمنت خطاب الالتحاق بالجامعة مع إبراز التخصص والصف والسنة، وتقديم نسخة من الهوية الوطنية السيرة الذاتية المحدثة بما في ذلك البريد الإلكتروني ومعلومات الاتصال (مع ذكر الفترة المناسبة للتدريب: يوليو أو أغسطس).

برنامج التدريب الصيفي في البنك الأهلي

أما عن شروط وتفاصيل التدريب الصيفي في البنك الأهلي فتضمن الآتي:

- يجب أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- يتقدم للتدريب الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية والثالثة.

- يجب أن يكون التقدير للسنة الدراسية السابقة جيد جدًا فأعلى.

- لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد التواريخ المذكورة.

- الكليات والتخصصات المطلوبة لبرنامج التدريب، كلية تجارة منها تخصصات محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية، أما كلية إدارة أعمال فتتطلب تخصصات بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق، وكلية اقتصاد وعلوم سياسية تتصلب تخصصات اقتصاد، إحصاء، وكلية تكنولوجيا المعلومات، وكلية حاسبات ومعلومات وكلية هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)، وأخيرا كلية الحقوق.

- يجب على المتقدم تقديم عدد من الأوراق ومنها صورة بطاقة الرقم القومي، وإثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.

- مدة التدريب 4 أسابيع.