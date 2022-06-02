آخر موعد للتقديم على التدريب الصيفي 2022 بالبنك الأهلي.. اليوم

تنتهي مهلة التسجيل للدريب العملي للطلاب لعام 2022 في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، والذي يعقد لمدة 4 أسابيع متتالية، واستمرت مهلة التقديم لذلك لمدة أسبوعين.

شروط الالتحاق بتدريب البنك الأهلي

وقال البنك الأهلي المصري عبر الموقع الإلكتروني له، إن شروط الالتحاق بتدريب البنك الأهلي 2022، أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون الطلاب مقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، بشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل خلال السنة الدراسية السابقة.

وأشار البنك إلى أن أبرز التخصصات التي جرى طرحها للتدريب والمطلوبة، ويحق لطلابها الالتحاق بتدريب البنك الأهلي 2022، هم: طلاب الفرقة الأولى أو الثانية من كليات التجارة بتخصصات «المحاسبة - الضرائب - التمويل - التسويق - الإدارة»، أو كليات التجارة الخارجية من تخصصات «البنوك - ائتمان - مالية - موارد بشرية - نظم ومعلومات إدارية - منشأة مالية - إدارة أعمال دولية - لوجستيات - تسويق»، إلى جانب طلاب الفرقة الأولى أو الثانية من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية تخصصات «الاقتصاد - الإحصاء - تكنولوجيا المعلومات - حاسبات ومعلومات - هندسة حاسبات تخصص حاسبات - اتصالات»، بجانب طلبة الفرقة الأولى أو الثانية بكليات الحقوق.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في تدريب البنك الأهلي

وأوضح البنك أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بتدريب الطلاب لعام 2022، هي تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب إثبات قيد من الكلية التي يدرس بها، وبيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.