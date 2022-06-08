سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-6-2022 في البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، إذ يسعى الكثير من المسلمين في مختلف أنحاء الجمهورية لأداء فريضة الحج ومتابعة سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

وتقدم «الوطن» سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء، وبلغ الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري لنحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.97 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع، وسجلت العملة السعودية في بنك مصر نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي إلى نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 8 يونيو الجاري.

أما في بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو 4.98 جنيه للبيع مقابل 4.95 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل الريال السعودي 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اعتمد الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك الحج هذا العام، الاثنين الماضي.