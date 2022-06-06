سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6-6-2022 في البنوك المصرية

كشف كل من البنك التجاري الدولي وبنوك مصر والأهلي المصري وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تحديثاتها لـ سعر الريال السعودي وغيره من العملات الورقية، التي يهتم الكثير بمعرفة قيمتها الشرائية وكذلك البيع.

واليوم الإثنين الموافق 6 يونيو، ترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي، وفق آخر تحديث للبنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في البنك التجاري الدولي سجلت قيمة البيع والشراء للعملة السعودية نحو 6.96 جنيه للشراء مقابل 6.96 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.95 جنيه للشراء مقابل 4.97 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنوك قبل اليوم الإثنين، فيما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 6.96 جنيه للبيع مقابل 6.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبحسب آخر تحديث اليوم الإثنين في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.97 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وداخل بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي نحو 4.98 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث للبنك اليوم الإثنين.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما نوه البنك المركزي عبر موقعه الرسي على شبكة الإنترنت إلى سعر الريال السعودي اليوم الاثنين، إذ سجلت عملة الرياض نحو 4.95 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ونحو 4.91 جنيه للشراء، مقابل 4.96 للبيع، كانت قيمة سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وأخيرًا وصلت قيمة العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 6.96 جنيه للشراء و6.96 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.