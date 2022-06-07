سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في البنوك المصرية

مع الإعلان عن إتاحة حجز تذاكر شركة مصر للطيران للمسافرين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، يهتم الناس بالبحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة، إذ سجل استقرار في كلا من البنك التجاري الدولي وبنوك مصر والأهلي المصري وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

واليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو، ترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي، وفق آخر تحديث للبنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجلت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي نحو 4.95 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.95 جنيه للشراء مقابل 4.97 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنوك اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

فيما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 6.98 جنيه للبيع مقابل 6.92 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبحسب آخر تحديث اليوم الثلاثاء في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي نحو 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.97 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم الثلاثاء، نحو 4.95 جنيه للشراء مقابل 4.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

4.93 جنيه للشراء، مقابل 4.98 للبيع، كانت هذه قيمة سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجلت قيمة العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 4.87 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وداخل بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي نحو 4.98 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء.