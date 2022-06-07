أستاذ طرق: شبكة القطارات الكهربائية تخدم المواطنين وتربط المحافظات

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، إنّ الدولة المصرية تعمل بشكل كبير لتطوير مسألة النقل بشكل عام، والطرق والمواصلات، سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، وبالفعل توجد موانئ عدة في مصر، تلقى اهتماما كبيرا من جانب الحكومة.

أهمية شبكة القطارات الكهربائية

وأضاف أستاذ هندسة الطرق والنقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم والإعلامية سلمى عادل، لبرنامج «صباح الورد» المذاع عبر قناة TeN، أنّ وجود شبكة قطارات كهربائية أمر بالغ الأهمية للمواطنين، وسيخدم مواطنين في عدة أماكن حيث سيكون هناك ربط بين محافظات مختلفة من خلال تلك القطارات.

تطوير منظومة الموانئ

وأكد مهدي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، مشددا على أنّ زيادة نسبة التصدير وافتتاح المعامل المركزية بالموانئ المصرية، خطوة كبيرة جدا ومهمة للمصدرين.

افتتاح معمل زراعي بميناء سفاجا سيزيد الصادرات المصرية

وأوضح أستاذ هندسة الطرق والنقل، أنّ افتتاح معمل زراعي بـ ميناء سفاجا، سيزيد الصادرات المصرية، مشيرا إلى أنّ «سفاجا» من الموانئ الرئيسية في البحر الأحمر، التي تتمتع بكمية كبيرة من الصادرات والواردات.