رئيس الريف المصري: مصر تتبنى سياسات تشجع على الاستثمار الزراعي

عقد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء وممثلي عددٍ من كبرى الكيانات الاقتصادية والتنموية المهمة، وكذلك عددٍ من كبرى الشركات والمستثمرين العرب والأجانب، وذلك على هامش مشاركته وحضوره للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

حيث استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب على ممثلي مجتمع الاستثمار والتنمية الدولي فكرة وفلسفة وأهم الخطوات التي تمت في المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي تتولى مسئولية إدارته وتنفيذه والترويج له شركة تنمية الريف المصري الجديد.

دعم وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات الزراعية

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتبنى على مدار الأعوام الماضية سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، يأتي على رأسها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة.

المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان

كما تم استعراض مجموعة من المؤشرات وأهم الخطوات التي جرت حتى الآن ضمن خطة عمل شركة "تنمية الريف المصري الجديد بالمشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، موضحاً أن المشروع يعتمد في الأساس على الاستغلال الرشيد والمدروس علمياً لمخزون المياه الجوفية التي تمتلكها مصر، ويهدف إلى إنشاء مجتمع تنموي متكامل في قلب الأراضي الصحراوية المستصلحة، وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يسهم في دعم سلة الغذاء المصري.

كما أكد رئيس الريف المصري الجديد في معرض مناقشاته مع ممثلي كبرى الكيانات التنموية الدولية على التحديات الصعبة والدقيقة التي تواجه التنمية الزراعية في مصر، وفى مقدمتها خطر التصحر والجفاف وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، نظراً للآثار المباشرة لهذه التحديات على الأمن الغذائي، والذي أصبح لا ينفصل بلا شك عن الأمن القومي للدول.