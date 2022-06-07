فرنسا تطلب عرض مسرحية «رحلة في الشرق» بموقع أثري بمصر

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفدا من فرنسا يضم كاثرين مورين ديسايي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيسة جمعية الصداقة المصرية الفرنسية به ورئيسة لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمنطقة نورماندي، وبصحبتها مارك باريتي سفير فرنسا بمصر، كريستين دورفيل نائب المدير العام لمنطقة نورماندي المسئولة عن التدريب والثقافة والشباب والرياضة، وديفيد ريجنر ملحق التعاون الثقافي بالسفارة الفرنسية، رافاييل جيرار مدير مسرح riv gauche؛ لبحث سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والفرنسي في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية.

رحلة في الشرق لجوستاف فلوبير مشروع إنتاج مسرحي مشترك

وتناول اللقاء مناقشة عدة مشروعات ثقافية وفنية مشتركة، إذ طلب الجانب الفرنسي تقديم عرض مسرحي مأخوذ عن رواية الكاتب الفرنسي جوستاف فلوبير «رحلة في الشرق»، وجرى اقتراح إقامته في أحد المواقع الأثرية، منها أسوان أو معبد أبو سمبل أو الأقصر بالتزامن مع تعامد الشمس.

وخلال اللقاء، أشادت «عبد الدايم» بقوة ومتانة الروابط بين الدولتين وبالتعاون الدائم بينهما في المجالات الثقافية والفنية خلال عقود مضت والتي توجها عام الثقافة المصري الفرنسي 2019، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على البدء في دراسة وإعداد مجموعة من المشروعات الفكرية والفنية بين الجانبين مؤكدة أن القوى الناعمة تلعب دورًا هاما في تعميق أواصر الصداقة بين الشعوب والتعبير عن الواقع الإبداعي في المجتمعات.

الحضارة المصرية لعبت دورا مؤثرا في تكوين ثقافات المجتمعات

من جانبها، قالت كاثرين مورين، إن الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع، إذ لعبت دورا مؤثرا في تكوين ثقافات مختلف المجتمعات، مؤكدة متابعتها للأنشطة الفكرية والفنية المصرية التي شهدت مؤخرا حالة من التوهج، معربة عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية لتنفيذ مشروعات إبداعية تبادلية تليق بالعمق الحضاري للبلدين.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية التي تعبر عن الإرث الثقافي لكل من مصر وفرنسا.