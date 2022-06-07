إيهاب جلال يجهز 3 بدائل بعد تأكد غياب محمد صلاح عن مواجهة إثيوبيا

يجهز إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، 3 بدائل بعد تأكد غياب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن السفر مع بعثة الفراعنة التي تتوجه ظهر اليوم الثلاثاء إلى مالاوي، من أجل خوض مباراة إثيوبيا، التي ستقام بعد غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ويفاضل إيهاب جلال، في الوقت الحالي، بين عدد من اللاعبين في منتخب مصر لشغل مركز الجناح الأيمن، هم: أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، وإبراهيم عادل.

للمزيد من التفاصيل أضغط هنا.