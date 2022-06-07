عاجل.. روسيا تعلن تدمير أسلحة استلمتها أوكرانيا من النرويج وأمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّها تمكنت من تدمير عدد من الأسلحة الأوكرانية، التي تم استلامها مؤخرًا من قبل عدد من الدول الغربية.

وكشفت وزارة الدفاع، في بيان عاجل لها، منذ قليل، عن نوع الأسلحة الأوكرانية التي تم تدميرها من قبل المدفعية الروسية خلال الليلة الماضية، وهي مدفع ذاتي الحركة، اسلمته أوكرانيا من النرويج، ومدفعي هاوتزر أمريكية الصنع.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.