وكيل «زراعة المنيا»: زرعنا 250 ألف فدان قمح هذا العام (فيديو)

قال الدكتور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمنيا، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دعّم المزارع بـ65 جنيهًا للإردب بمحصول القمح لتحفيزه على التوريد، مشيرًا إلى أنَّ المساحة المنزرعة في العام الماضي كانت 240 ألف فدان وأصبحت 250 ألف فدان هذا العام بزيادة عن العام الماضي قدرها 10 آلاف فدان.

حققنا المستهدف هذا العام.. ووصلنا إلى 450 ألف إردب قمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «التوريد كان في نفس تاريخ العام الماضي 327 ألف إردب ولم نكن حققنا المستهدف، وفي هذا العام وفي نفس التاريخ وصلنا إلى 450 ألف إردب وحققنا المستهدف».

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمنيا: «مزارعونا في المحافظة وقفوا وقفة رجل واحد مع الدولة وقاموا بتوريد المحصول لديهم ولم يتقاعس أحد منهم، كما أنّ المحافظ ينزل الغيط معنا كل يوم لتحفيز الموردين والفلاحين لتشجيعهم على التوريد، واحمد الله على أننا أول محافظة في الجمهورية تحقق المستهدف».

المنيا الأولى في النباتات الطبية والعطرية والزيتية

وتابع وكيل وزارة الزراعة: «نشكر وزير الزراعة الذي دعمنا بشكل مستمر، ومحافظ المنيا يعمل معنا ليل نهار، وستكون المحافظة الأولى في النباتات الطبية والعطرية والزيتية وسنسد الفجوة الغذائية، وهناك أماكن في الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية للحفاظ على القمح، وفي أول الموسم حررنا 20 محضرًا ضد مزارعين كانوا يقومون بعمل الفريك».