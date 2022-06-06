محافظ المنيا يتابع توريد محصول القمح بعدد من شون وهناجر مركز ملوي

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أعمال توريد القمح في عدد من الهناجر والشون بمركز ملوي، جنوب المحافظة، حيث اطمأن المحافظ على انتظام أعمال التوريد، مؤكداً على ضرورة استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقاً للضوابط الموضوعة، وفي إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

جاء ذلك بحضور، اللواء أحمد السايس، رئيس مدينة ومركز ملوي، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين.

توريد القمح بنسبة 100% بصوامع المنيا

وأعلن محافظ المنيا عن توريد 450057 طن و460 كيلو جرام من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بالمحافظة حتى أمس الأحد، لتحقق بذلك المحافظة المستهدف من توريد القمح بنسبة 100%، وذلك لموسم حصاد 2022.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

حملات على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية

علي جانب أخر، نفذت الإدارة العامة للطب الوقائي حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 104 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 46 محضر للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط عدد 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وقال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي إنه تم إعدام 478 كيلو أغذية مختلفة و 110 لتر مواد سائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 139 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.

افتتاح منفذ لبيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة

كما افتتح محافظ المنيا منفذا لبيع اللحوم السودانية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، وذلك بشارع 26 يوليو بحي غرب ملوي، ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتحت إشراف ومتابعة وزارة التنمية المحلية، وبالمشاركة والتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري.

أوضح المحافظ أن المنفذ يشمل بيع لحوم سودانية طازجة بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر الكيلو 110 جنيهات، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، لافتاً إلى أن هناك إقبال من المواطنين على تلك المنافذ، ويُعد ذلك المنفذ هو الثاني على مستوى المحافظة، حيث تم افتتاح منفذ سابق بوسط مدينة المنيا.

خطة شاملة لضبط الأسواق

وأضاف «القاضي» أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال استمرار منافذ بيع السلع الغذائية ،والتي بدأت قبيل شهر رمضان الماضي وتستمر حتى نهاية العام، إلى جانب شوادر بيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة، لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار، مشدداً علي تكثيف الحملات، بالتنسيق بين الجهات المعنية، للعمل على ضبط الأسواق والأسعار بكافة مراكز ومدن المحافظة.