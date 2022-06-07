نائب مدير برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة: هدفنا زيادة توظيف النساء

قالت مريم حنا، نائب مدير برنامج «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة»، إنه يتم حشد وتمكين المرأة، لافتة إلى استهداف 7 محافظات هي «القاهرة، المنيا، الجيزة، البحيرة، قنا، أسيوط، وسوهاج»، للعمل على تحسين بيئة عمل المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وزيادة توظيف المرأة، مشيرة إلى العمل مع 60 شركة، وترميم الفجوات بين الجنسين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، حتى تتمكن الشركات من المساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا وتحسين أوضاعها وتوفير منهجية للعمل.

توظيف المرأة لدى الشركات وبناء قدرات المرأة

وأشارت نائب مدير برنامج التمكين الاقتصادي، خلال مؤتمر «التمكين الاقتصادي للمرأة»، بحضور وزيرتي التعاون الدولي والتضامن، اليوم، إنه سيتم العمل على توظيف المرأة لدى الشركات وبناء قدرات المرأة، وتوسيع قاعدة العمل بالتعاون مع الجمعيات، وتوفير خدماتهم وأشارت إلى أن برنامج «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة»، يعمل على تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال ثلاثة محاور، على النحو الآتي:

تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص

- تحسين المساواة بين الجنسين والسلامة داخل بيئة العمل والسياسات الداخلية المؤيدة لحقوق المرأة على مستوى الشركات

- زيادة التوظيف واستبقاؤهن في القطاعات مرتفعة النمو -زيادة الوعي بالحوافز والمزايا التي توفرها تدابير المساواة بين الجنسين على الربح والاستدامة على مستوى الشركات النساء.

- توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة

- زيادة فرص حصول النساء الأكثر احتياجا اجتماعيا واقتصاديا على الخدمات المالية الميسورة التكلفة، مثل المدخرات والائتمان والتأمين.

- تحسين المعرفة المالية لدى النساء ذوات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالمنتجات المالية والمصرفية الرسمية وسبل الوصول إليها، مثل الخدمات الرقمية والقروض والحسابات المصرفية والأموال وغيرها من الخدمات التي يمكن الولوج إليها عبر الهاتف المحمول.

- يهدف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة إلى الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة، وانخفاض القبول الاجتماعي للتحرش والعنف ضد المرأة، وتحسين المواقف والمعارف والسلوكيات التي تعزز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

توسيع نطاق حصول النساء الناجيات من العنف على خدمات جيدة ومقبولة.