التضامن: برنامج فرصة يعقد لقاء تعريفيا بمحافظة دمياط

عقد منسقو برنامج فرصة بمحافظة دمياط لقاء تعريفيا لمركز كفر سعد وفارسكور وبحضور رؤساء الوحدات الاجتماعية.

أهداف البرنامج

تناول اللقاء شرح أهداف البرنامج وتوضيح الفئات المستهدفة من مستفيدي تكافل وكرامة وآليات الانتقال من الاتكالية إلى الاستقرار المالي، وذلك من خلال التمكين الاقتصادي لهذه الأسر وتوفير فرص عمل مناسبة وملائمة أو مشروعات مدرة للدخل.

ولفت التضامن في تقرير لها، إلى أنه تم تقديم جلسات الدعم والتحفيز وتعديل السلوك ببرنامج فرصة في محافظة الدقهلية، مشيرة إلى أن الهدف هو دمج مستفيدين برنامج فرصة في سوق العمل وتمكينهم اقتصادياً من خلال توفير فرصة عمل مناسبة وملائمة أو تسليم مشروعات مدرة للدخل للانتقال من مرحلة الاتكالية إلى الاستقلالية المالية.

البرنامج يساعد في تأسيس مشروعات متناهية الصغر

ولفت إلى أن البرنامج يساعد في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ مختلف أنشطة برنامج فرصة من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة، والتي تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح في المشهد الأوسع للمجتمع المحلي.

وفى سياق آخر، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها، أنه سيتم توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة العريش لإنشاء وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، وذلك فى إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي الاهتمام بالمناطق الحدوديةتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة العريش لإنشاء وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، لتقديم خدماتها للطلاب داخل الجامعات المصرية.

وأوضحت أنه تم إطلاق برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلى التوسع في بقية الجامعات المصرية الخاصة.